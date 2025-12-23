W skrócie Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul ostrzegł przed potencjalnym atakiem Rosji na NATO i wezwał do przygotowań na taką ewentualność.

Wadephul podkreślił konieczność wzmocnienia struktur bezpieczeństwa, restrukturyzacji armii niemieckiej oraz wsparcia Ukrainy w kontekście gwarancji bezpieczeństwa.

Minister skrytykował Rosję za brak rzeczywistej chęci zawarcia pokoju, zaznaczając, że stabilizacja w Ukrainie leży w interesie całej Europy.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul odniósł się do kwestii ewentualnego ataku Rosji na państwa NATO w kontekście trwających negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie.

- Mogę jedynie doradzić nam, abyśmy przygotowali się na taką ewentualność - powiedział, cytowany przez tygodnik "Die Zeit".

Szef niemieckiego MSZ: Rosja może stanowić poważne zagrożenie dla NATO

W ocenie szefa niemieckiej dyplomacji przygotowania powinny obejmować budowę struktur bezpieczeństwa w ramach NATO oraz restrukturyzację niemieckich sił zbrojnych, zarówno pod względem personelu, jak i wyposażenia.

Wszystko po to, aby stworzyć armię w pełni zdolną do obrony zarówno kraju, jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Nie ma powodu, abyśmy ograniczali nasze wysiłki. Wręcz przeciwnie - podkreślił Johann Wadephul.

Wadephul dodał, że gdyby armia rosyjska osiągnęła trwały sukces militarny w Ukrainie, "stanowiłoby to poważne zagrożenie dla NATO". Dlatego - jak zaznaczył - wspieranie Ukrainy leży "w żywotnym interesie bezpieczeństwa Niemiec".

- Im bardziej stabilna będzie sytuacja pokojowa w Ukrainie, im szybciej Ukraina będzie w stanie zabezpieczyć swoje interesy, tym lepiej dla całej Europy - powiedział szef niemieckiego MSZ.

Niemcy. Szef dyplomacji apeluje, chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Johann Wadephul w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową (DPA) podkreślił znaczenie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony Zachodu, a w szczególności Stanów Zjednoczonych.

- Oznacza to oczywiście zobowiązanie i autentyczną gotowość ze strony tych, którzy składają obietnice wsparcia Ukrainy w przypadku ponownej inwazji Rosji - powiedział.

Polityk CDU dodał, że Ukraina mogłaby być gotowa na ustępstwa, w tym terytorialne, tylko wtedy, gdyby towarzyszyło im zdecydowane zobowiązanie Zachodu.

Zdaniem Wadephula struktura tego typu porozumienia może być szczegółowo omówiona, "gdy tylko dojdzie do zawieszenia broni i gdy przekonamy się, że Rosja jest rzeczywiście gotowa poważnie rozważyć pokój".

Wojna w Ukrainie. Johann Wadephul: Rosja nie wykazuje chęci zawarcia pokoju

Niemiecki minister spraw zagranicznych skrytykował Rosję za to, że deklaruje ona gotowość do negocjacji, ale nie wykazuje chęci zawarcia pokoju. - Do tej pory nie widzieliśmy takiej chęci - wyjaśnił.

Johann Wadephul ostrzegał przy tym przed nadmiernym zadowoleniem, gdy wysiłki na rzecz zawieszenia broni w Ukrainie zakończą się sukcesem.

- Nasza analiza wskazuje w dającej się przewidzieć przyszłości, że bezpieczeństwo w Europie możemy osiągnąć jedynie poprzez bezpieczeństwo ze strony Rosji - stwierdził.

Szef niemieckiego MSZ dodał, że bezpieczeństwo można osiągnąć jedynie "z pozycji siły, jedności w sojuszu i sprawnych niemieckich sił zbrojnych".

Przypomnijmy, o ewentualnym ataku Rosji na terytorium NATO mówił w listopadzie niemiecki minister obrony. Boris Pistorius stwierdził, że "może to nastąpić w 2029 roku".

Źródło: "Die Zeit", DPA

