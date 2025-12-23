Niemiecki minister ostrzega przed atakiem Rosji. "Trzeba się przygotować"
- Europa powinna przygotować się na taką ewentualność - tak na pytanie dotyczące potencjalnego ataku Rosji na terytorium NATO odpowiedział szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Polityk przekonywał, że trwały sukces militarny Moskwy przeciwko Ukrainie może stanowić "poważne zagrożenie" dla Zachodu. Jak dodał, nieustanne wspieranie Ukrainy leży "w żywotnym interesie bezpieczeństwa Niemiec".
W skrócie
- Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul ostrzegł przed potencjalnym atakiem Rosji na NATO i wezwał do przygotowań na taką ewentualność.
- Wadephul podkreślił konieczność wzmocnienia struktur bezpieczeństwa, restrukturyzacji armii niemieckiej oraz wsparcia Ukrainy w kontekście gwarancji bezpieczeństwa.
- Minister skrytykował Rosję za brak rzeczywistej chęci zawarcia pokoju, zaznaczając, że stabilizacja w Ukrainie leży w interesie całej Europy.
Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul odniósł się do kwestii ewentualnego ataku Rosji na państwa NATO w kontekście trwających negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie.
- Mogę jedynie doradzić nam, abyśmy przygotowali się na taką ewentualność - powiedział, cytowany przez tygodnik "Die Zeit".
Szef niemieckiego MSZ: Rosja może stanowić poważne zagrożenie dla NATO
W ocenie szefa niemieckiej dyplomacji przygotowania powinny obejmować budowę struktur bezpieczeństwa w ramach NATO oraz restrukturyzację niemieckich sił zbrojnych, zarówno pod względem personelu, jak i wyposażenia.
Wszystko po to, aby stworzyć armię w pełni zdolną do obrony zarówno kraju, jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Nie ma powodu, abyśmy ograniczali nasze wysiłki. Wręcz przeciwnie - podkreślił Johann Wadephul.
Wadephul dodał, że gdyby armia rosyjska osiągnęła trwały sukces militarny w Ukrainie, "stanowiłoby to poważne zagrożenie dla NATO". Dlatego - jak zaznaczył - wspieranie Ukrainy leży "w żywotnym interesie bezpieczeństwa Niemiec".
- Im bardziej stabilna będzie sytuacja pokojowa w Ukrainie, im szybciej Ukraina będzie w stanie zabezpieczyć swoje interesy, tym lepiej dla całej Europy - powiedział szef niemieckiego MSZ.
Niemcy. Szef dyplomacji apeluje, chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy
Johann Wadephul w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową (DPA) podkreślił znaczenie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony Zachodu, a w szczególności Stanów Zjednoczonych.
- Oznacza to oczywiście zobowiązanie i autentyczną gotowość ze strony tych, którzy składają obietnice wsparcia Ukrainy w przypadku ponownej inwazji Rosji - powiedział.
Polityk CDU dodał, że Ukraina mogłaby być gotowa na ustępstwa, w tym terytorialne, tylko wtedy, gdyby towarzyszyło im zdecydowane zobowiązanie Zachodu.
Zdaniem Wadephula struktura tego typu porozumienia może być szczegółowo omówiona, "gdy tylko dojdzie do zawieszenia broni i gdy przekonamy się, że Rosja jest rzeczywiście gotowa poważnie rozważyć pokój".
Wojna w Ukrainie. Johann Wadephul: Rosja nie wykazuje chęci zawarcia pokoju
Niemiecki minister spraw zagranicznych skrytykował Rosję za to, że deklaruje ona gotowość do negocjacji, ale nie wykazuje chęci zawarcia pokoju. - Do tej pory nie widzieliśmy takiej chęci - wyjaśnił.
Johann Wadephul ostrzegał przy tym przed nadmiernym zadowoleniem, gdy wysiłki na rzecz zawieszenia broni w Ukrainie zakończą się sukcesem.
- Nasza analiza wskazuje w dającej się przewidzieć przyszłości, że bezpieczeństwo w Europie możemy osiągnąć jedynie poprzez bezpieczeństwo ze strony Rosji - stwierdził.
Szef niemieckiego MSZ dodał, że bezpieczeństwo można osiągnąć jedynie "z pozycji siły, jedności w sojuszu i sprawnych niemieckich sił zbrojnych".
Przypomnijmy, o ewentualnym ataku Rosji na terytorium NATO mówił w listopadzie niemiecki minister obrony. Boris Pistorius stwierdził, że "może to nastąpić w 2029 roku".
Źródło: "Die Zeit", DPA