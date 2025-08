Karol Nawrocki jest rodowitym gdańszczaninem, urodził się 3 marca 1983 roku. Ma zatem 42 lata, co czyni go jednym z młodszych prezydentów RP. Pochodzi z robotniczej rodziny - jego ojciec był tokarzem, a matki introligatorką. Wychowywał się w blokach, w gdańskiej dzielnicy Siedlce, gdzie do dzisiaj mieszka jego matka. Ma młodszą o osiem lat siostrę, Ninę, która jest szefową hotelowej cukierni.