Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla członków komisji

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie nadużyć przy obliczaniu głosów w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Kobyłce, w wyborach prezydenckich, które odbyły się 1 czerwca 2025.

Nadużycia wskazane w komunikacie prokuratury polegały na nieprawidłowym przypisaniu głosów do poszczególnych kandydatów.

Nieprawidłowości w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Kobyłce. Komunikat prokuratury

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie postanowień o przedstawieniu zarzutów wobec dziewięciu osób" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Jak przekazał rzecznik prasowy prok. Karolina Staros, "dotychczas wykonano czynności z udziałem pięciu osób. Czynności z pozostałymi osobami są planowane w najbliższym czasie".

"Prokurator zarzuca członkom Obwodowej Komisji Wyborczej niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy - Kodeks wyborczy oraz Uchwały nr 165/2025 Państwowej Komisji Wyborczej z 23 kwietnia 2025 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., co skutkowało nieprawidłowym przypisaniem głosów poszczególnym kandydatom" - tak brzmi zarzut postawiony dziewięciu członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Kobyłce.

Czyny te zostały zakwalifikowane z art. 231 par. 1 k.k., który brzmi: "Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".

Wybory prezydenckie. Liczne nieprawidłowości przy liczeniu głosów

Wybory prezydenckie zostały przeprowadzone 18 maja, a II tura, w której zwyciężył Karol Nawrocki - 1 czerwca. Media informowały o możliwych nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów w niektórych komisjach podczas II tury, polegających m.in. na odwrotnym przypisaniu wyników poszczególnym kandydatom.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego na początku lipca stwierdziła ważność wyboru Nawrockiego na prezydenta. Do SN wpłynęło ponad 54 tys. protestów wyborczych - 21 z nich uznano za zasadne, lecz bez wpływu na wynik wyborów.

W tej grupie znalazły się sprawy kilkunastu obwodowych komisji wyborczych, gdzie po zarządzonych oględzinach kart wyborczych ustalono błędne przypisanie głosów poszczególnym kandydatom w II turze w protokołach komisji lub nieprawidłowości w liczeniu głosów w tych komisjach.

W odniesieniu do tych nieprawidłowości we właściwych miejscowo prokuraturach w kraju zostały wszczęte śledztwa.

