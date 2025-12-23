Boże Narodzenie 2025. Udział w mszy 26 grudnia to obowiązek katolika?

Agnieszka Boreczek

26 grudnia w Polsce obchodzony jest jako drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i dzień ustawowo wolny od pracy. W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego data ta ma specjalnego patrona. Z tym świętem wiąże się często pojawiająca się wątpliwość: czy uczestnictwo w mszy świętej 26 grudnia jest dla wiernych obowiązkowe.

Kościół
Czy 26 grudnia trzeba iść do kościoła?PIOTR DZIURMANReporter

Spis treści:

  1. 26 grudnia - św. Szczepana. Co to za święto?
  2. Dlaczego wspomnienie ś. Szczepana wypada dzień po Bożym Narodzeniu?
  3. Boże Narodzenie 2025. Czy 26 grudnia udział w mszy jest obowiązkowy?

26 grudnia wypada drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia w Kościele wspominana jest postać św. Szczepana.

26 grudnia - św. Szczepana. Co to za święto?

Jego historia została opisana w Dziejach Apostolskich. Był jednym z siedmiu diakonów ustanowionych przez apostołów do pomocy w organizacji życia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Zajmował się m.in. pomocą ubogim oraz publicznym głoszeniem nauki o Jezusie.

Działalność ta spotkała się z krytyką części środowisk żydowskich. Szczepan został oskarżony o bluźnierstwo i skazany na śmierć przez ukamienowanie. Według przekazów zginął około 36 roku. Z tego powodu uznawany jest za pierwszego męczennika chrześcijaństwa.

Dlaczego wspomnienie ś. Szczepana wypada dzień po Bożym Narodzeniu?

Umiejscowienie wspomnienia św. Szczepana bezpośrednio po 25 grudnia ma swoje źródło w tradycji sięgającej początków chrześcijaństwa. W pierwszych dniach po Bożym Narodzeniu Kościół wspominał osoby, które w szczególny sposób związane były z początkami wiary i jej publicznym wyznawaniem.

Wspomnienie męczennika w tym okresie ma charakter porządkujący kalendarz liturgiczny i nie jest przypadkowe, choć może kontrastować z radosnym charakterem samego Bożego Narodzenia.

    Boże Narodzenie 2025. Czy 26 grudnia udział w mszy jest obowiązkowy?

    Z punktu widzenia przepisów kościelnych odpowiedź jest jasna: 26 grudnia nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że katolik nie ma obowiązku uczestniczenia w mszy świętej tego dnia.

    Obowiązek ten dotyczy niedziel oraz wybranych uroczystości, takich jak:

    • 25 grudnia - Narodzenie Pańskie,
    • 1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki,
    • 6 stycznia - Objawienia Pańskiego,
    • Boże Ciało,
    • 15 sierpnia - Wniebowzięcia NMP,
    • 1 listopada - Wszystkich Świętych.

    Brak obecności na mszy 26 grudnia nie jest traktowany jako wykroczenie przeciwko obowiązkom religijnym. Ale mimo braku formalnego obowiązku, msze święte 26 grudnia cieszą się w Polsce dość dużą frekwencją. Wynika to głównie z tradycji i przyzwyczajeń.

