Boże Narodzenie 2025. Udział w mszy 26 grudnia to obowiązek katolika?
26 grudnia w Polsce obchodzony jest jako drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i dzień ustawowo wolny od pracy. W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego data ta ma specjalnego patrona. Z tym świętem wiąże się często pojawiająca się wątpliwość: czy uczestnictwo w mszy świętej 26 grudnia jest dla wiernych obowiązkowe.
Spis treści:
- 26 grudnia - św. Szczepana. Co to za święto?
- Dlaczego wspomnienie ś. Szczepana wypada dzień po Bożym Narodzeniu?
- Boże Narodzenie 2025. Czy 26 grudnia udział w mszy jest obowiązkowy?
26 grudnia wypada drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia w Kościele wspominana jest postać św. Szczepana.
26 grudnia - św. Szczepana. Co to za święto?
Jego historia została opisana w Dziejach Apostolskich. Był jednym z siedmiu diakonów ustanowionych przez apostołów do pomocy w organizacji życia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Zajmował się m.in. pomocą ubogim oraz publicznym głoszeniem nauki o Jezusie.
Działalność ta spotkała się z krytyką części środowisk żydowskich. Szczepan został oskarżony o bluźnierstwo i skazany na śmierć przez ukamienowanie. Według przekazów zginął około 36 roku. Z tego powodu uznawany jest za pierwszego męczennika chrześcijaństwa.
Dlaczego wspomnienie ś. Szczepana wypada dzień po Bożym Narodzeniu?
Umiejscowienie wspomnienia św. Szczepana bezpośrednio po 25 grudnia ma swoje źródło w tradycji sięgającej początków chrześcijaństwa. W pierwszych dniach po Bożym Narodzeniu Kościół wspominał osoby, które w szczególny sposób związane były z początkami wiary i jej publicznym wyznawaniem.
Wspomnienie męczennika w tym okresie ma charakter porządkujący kalendarz liturgiczny i nie jest przypadkowe, choć może kontrastować z radosnym charakterem samego Bożego Narodzenia.
Boże Narodzenie 2025. Czy 26 grudnia udział w mszy jest obowiązkowy?
Z punktu widzenia przepisów kościelnych odpowiedź jest jasna: 26 grudnia nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że katolik nie ma obowiązku uczestniczenia w mszy świętej tego dnia.
Obowiązek ten dotyczy niedziel oraz wybranych uroczystości, takich jak:
- 25 grudnia - Narodzenie Pańskie,
- 1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki,
- 6 stycznia - Objawienia Pańskiego,
- 15 sierpnia - Wniebowzięcia NMP,
- 1 listopada - Wszystkich Świętych.
Brak obecności na mszy 26 grudnia nie jest traktowany jako wykroczenie przeciwko obowiązkom religijnym. Ale mimo braku formalnego obowiązku, msze święte 26 grudnia cieszą się w Polsce dość dużą frekwencją. Wynika to głównie z tradycji i przyzwyczajeń.