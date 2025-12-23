W skrócie 17-letni Bartosz G., podejrzany o zabójstwo Maj z Mławy, zostanie przetransportowany do Polski.

Zabójstwo 16-letniej dziewczyny miało miejsce 23 kwietnia, jej ciało znaleziono 1 maja.

Podejrzanemu grozi od 15 do 30 lat więzienia, grecki sąd zgodził się na ekstradycję.

Policja poinformowała w mediach społecznościowych, że we wtorek do Polski zostanie przetransportowany przebywający w Grecji 17-letni Bartosz G., który jest podejrzany o dokonanie w kwietniu 2025 roku w Mławie zabójstwa 16-letniej Mai.

Według dotychczasowych ustaleń śledztwa, podejrzany i jego ofiara spotkali się 23 kwietnia i tego dnia wieczorem doszło do zabójstwa.

Oficjalne zgłoszenie o zaginięciu nastolatki wpłynęło 24 kwietnia, przy czym 29 kwietnia jedno z jej rodziców powiadomiło, że prawdopodobnie została ona pozbawiona wolności.

Poszukując zaginionej, policja informowała, że ostatni raz dziewczyna była widziana 23 kwietnia, gdy wyszła z domu do mieszkającego w pobliżu kolegi.

Jej zwłoki odnaleziono 1 maja w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego. Sekcja zwłok wykazała wstępnie, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy ofiary.

Zabójstwo Mai z Mławy. Bartosz G. trafi do Polski, grozi mu 30 lat więzienia

2 maja Prokuratura Okręgowa w Płocku podała, że w śledztwie dotyczącym śmierci nastolatki wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem o rok starszemu znajomemu dziewczyny - Bartoszowi G.

Za taki czyn 17-latkowi grozi od 15 do 30 lat więzienia (zgodnie z przepisami, wobec nieletniego nie może być orzekane dożywocie).

Powołując się na dokumenty związane z ENA, niektóre greckie media podawały na początku maja, że podejrzany miał zaciągnąć 16-latkę do warsztatu stolarskiego, gdzie wielokrotnie uderzał ofiarę siekierą albo młotkiem, a następnie oblał jej ciało substancją chemiczną, powodując oparzenia. Prokuratura nie komentowała tych doniesień.

Bartosz G. zatrzymany w Grecji. Sąd zdecydował ws. ekstradycji

Na początku maja Bartosz G. został zatrzymany w hotelu w miejscowości Katerini w Grecji, gdzie przebywał na szkolnym wyjeździe związanym z wymianą uczniów.

Pod koniec maja grecki sąd zdecydował o wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec 17-latka.

Bartosz G. odwołał się od decyzji o ekstradycji. Tłumaczył, że w Polsce otrzymuje groźby ze strony otoczenia. Grecki sąd odrzucił odwołanie i wydał decyzję o przekazaniu go polskim służbom.

