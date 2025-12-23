W skrócie Samochód z pięcioma młodymi mężczyznami dachował w miejscowości Sutków w Małopolsce.

Czterem uczestnikom udało się opuścić pojazd o własnych siłach, kierowca został ciężko ranny.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn nocnego wypadku i apeluje o ostrożność.

Według informacji przekazanych Interii przez oficera prasowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. kpt. Piotra Prosowicza służby dostały informację o wypadku we wtorek krótko po północy.

Pięciu młodych mężczyzn w wieku od 16 do 20 lat podróżowało samochodem, który z nieznanych powodów wypadł z drogi i dachował.

Czterem z pięciu podróżujących udało się opuścić samochód o własnych siłach, jeszcze przed przyjazdem służb.

W wraku pozostawał nieprzytomny kierowca. Do jego wyciągnięcia użyto ciężkiego sprzętu. Następnie poszkodowany został przekazany ratownikom medycznym.

Groźny wypadek w Małopolsce. Kierowca w stanie ciężkim

Na miejscu pracowała policja, która pobrała od uczestników wypadku krew celem wykonania niezbędnych badań. Służby nadal wyjaśniają okoliczności nocnego wypadku.

Ostatecznie pięciu młodych mężczyzn zostało przewiezionych do szpitala. Kierowca samochodu w stanie ciężkim przebywa w placówce w Tarnowie.

Policja apeluje, aby zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w warunkach nocnych, gdy widoczność jest znacznie ograniczona. Przypomniano również o konieczności dostosowania prędkości do panujących warunków.

