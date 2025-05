Sławomir Mentzen stwierdził, że zszokowało go to pytanie. - Ludzie, którzy mają dzieci, a nie płacą alimentów, powinni być w pierwszej kolejności ścigani z całą mocą państwa polskiego - powiedział, zwracając uwagę na systemowe braki w tej sprawie.

Mentzen do Biejat: To dla mnie absolutnie szokujące

- Jak pani mogło przyjść do głowy, że w jakikolwiek sposób mogę popierać niepłacenie alimentów, czy też zostawianie swoich dzieci bez opieki. Jest to dla mnie absolutnie szokujące i nie wiem, skąd pani to przyszło do tej głowy - stwierdził Sławomir Menzten.