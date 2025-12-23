Żołnierz miał zaatakować cywila. Komunikat Żandarmerii Wojskowej

W skrócie Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej prowadzi postępowanie w sprawie żołnierza podejrzanego o zaatakowanie cywila maczetą w Legionowie.

Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, a sprawca miał uciec z miejsca zdarzenia na rowerze.

Podejrzany okazał się żołnierzem Wojska Polskiego.

O prowadzonym postępowaniu ws. żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść w niedzielę w Legionowie, poinformowała we wtorek za pośrednictwem komunikatu w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa.

Atak w Legionowie. Sprawą zajęła się Prokuratura Wojskowa

Jak czytamy w komunikacie Żandarmerii Wojskowej, postępowanie prowadzi Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

"Zatrzymanemu podoficerowi zostaną przedstawione zarzuty" - dodała ŻW w oficjalnym komunikacie.

O niedzielnej napaści w Legionowie (woj. mazowieckie) informowały w poniedziałek media. Jak czytamy w legionowskiej "Gazecie Powiatowej", po południu w rejonie ulicy Dąbrowskiego i Kochanowskiego mężczyzna z maczetą zaatakował jednego z przechodniów.

Poszkodowany trafił wówczas do szpitala, a postępowaniem zajęła się policja.

Mazowieckie. Żołnierz miał zaatakować cywila maczetą

Lokalne media podają, że wcześniej napastnik miał próbować zatrzymać przejeżdżający ulicą samochód. Po całym zdarzeniu oddalił się z miejsca ataku.

"Napastnik w pewnym momencie trafił na dwóch spacerujących mężczyzn i wtedy zaatakował jednego z nich w okolice głowy, a następnie uciekł rowerem ulicą Kochanowskiego, a następnie Olszankową i Suwalną" - relacjonowała "Gazeta Powiatowa".

Według kolejnych nieoficjalnych informacji lokalnego medium atakującym miał być żołnierz Wojska Polskiego.

"Zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową mężczyzna rzeczywiście jest żołnierzem" poinformowała gazetę prok. Anna Tondera-Wolińska.

