Żołnierz miał zaatakować cywila. Komunikat Żandarmerii Wojskowej
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej prowadzi postępowanie w sprawie żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej - poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Do zdarzenia doszło w niedzielę w Legionowie na Mazowszu. Poszkodowany trafił do szpitala.
W skrócie
O prowadzonym postępowaniu ws. żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść w niedzielę w Legionowie, poinformowała we wtorek za pośrednictwem komunikatu w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa.
Atak w Legionowie. Sprawą zajęła się Prokuratura Wojskowa
Jak czytamy w komunikacie Żandarmerii Wojskowej, postępowanie prowadzi Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.
"Zatrzymanemu podoficerowi zostaną przedstawione zarzuty" - dodała ŻW w oficjalnym komunikacie.
O niedzielnej napaści w Legionowie (woj. mazowieckie) informowały w poniedziałek media. Jak czytamy w legionowskiej "Gazecie Powiatowej", po południu w rejonie ulicy Dąbrowskiego i Kochanowskiego mężczyzna z maczetą zaatakował jednego z przechodniów.
Poszkodowany trafił wówczas do szpitala, a postępowaniem zajęła się policja.
Mazowieckie. Żołnierz miał zaatakować cywila maczetą
Lokalne media podają, że wcześniej napastnik miał próbować zatrzymać przejeżdżający ulicą samochód. Po całym zdarzeniu oddalił się z miejsca ataku.
"Napastnik w pewnym momencie trafił na dwóch spacerujących mężczyzn i wtedy zaatakował jednego z nich w okolice głowy, a następnie uciekł rowerem ulicą Kochanowskiego, a następnie Olszankową i Suwalną" - relacjonowała "Gazeta Powiatowa".
Według kolejnych nieoficjalnych informacji lokalnego medium atakującym miał być żołnierz Wojska Polskiego.
"Zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową mężczyzna rzeczywiście jest żołnierzem" poinformowała gazetę prok. Anna Tondera-Wolińska.