Jestem gotowy na rozmowę z Władimirem Putinem, kiedy będzie to stosowne w cyklu nadchodzących negocjacji i jeśli ten sam do mnie zadzwoni - przekazał Emmanuel Macron. Prezydent Francji przekazał również, że polityka Donalda Trumpa wobec Rosji może "wznowić pożyteczny dialog" z przywódcą Kremla. Komentując ewentualne wysłanie francuskich żołnierzy do Ukrainy wskazał, że jeśli do tego dojdzie, ich liczba będzie niewielka i będą stacjonować z dala od stref walk.