Donald Tusk jasno o Ukrainie. "Wyłącznie tym będe się kierował"

Istotę współpracy w Europie i wsparcie dla Ukrainy podkreślał premier już w poniedziałek, jeszcze przed wylotem do Paryża. - Polska, Ukraina, bezpieczeństwo w tym regionie potrzebują i Europy i Stanów Zjednoczonych. Niezależnie, co kto sobie ma do powiedzenia czasami w słowach brutalnych - bo i czasy są dość brutalne, a wojna narzuca brutalny język w polityce. Nie ma jednak powodu, aby sojusznicy, spierając się, nie znaleźli wspólnego języka w sprawach najważniejszych - mówił wówczas.

