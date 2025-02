"Unia Europejska jednoznacznie opowiada się za dalszą eskalacją konfliktu na Ukrainie" - oświadczył przedstawiciel rosyjskiego MSZ Kiriłł Logwinow. Dyplomata stwierdził, że dowodem na to są przemowy europejskich przywódców wygłoszone podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium oraz proponowany projekt rezolucji ZO ONZ z okazji trzeciej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Urzędnik uznał, że UE - w przeciwieństwie do USA - nie dąży do politycznego i dyplomatycznego zakończenia wojny.