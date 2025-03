Połowa Polaków negatywnie ocenia pracę rządu i premiera. Nowy sondaż CBOS

Połowa ankietowanych negatywnie ocenia pracę rządu, premiera Tuska i obecną politykę gospodarczą Polski - wynika z marcowego sondażu CBOS. Jeśli chodzi o poparcie dla samego rządu, to 36 proc. badanych go popiera , a 38 proc. jest mu przeciwna. Powyższe wskaźniki nie zmieniły się znacznie w stosunku do badania z lutego.