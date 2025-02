Giorgia Meloni była jednym z przywódców zaproszonych do Paryża na nieformalne rozmowy dotyczące przyszłości Ukrainy oraz dalszych losów wojny na wschodzie Europy . Włoska premier podkreślała, że konieczne jest zapewnienie Ukraińcom odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa oraz kontynuowanie współpracy w wymiarze euroatlantyckim .

Szczyt w Paryżu. Meloni murem za Trumpem. "Pracuje nad osiągnięciem pokoju"

Premier Włoch tłumaczyła, że republikańska administracja w Stanach Zjednoczonych "pracuje nad osiągnięciem pokoju", zaś Europejczycy "mają rolę do odegrania". Polityk nie sprecyzowała, o co dokładnie jej chodziło. Sekretarz obrony USA mówił przed kilkoma dniami, że to europejskie kraje powinny - po zawarciu porozumienia - utrzymywać pokój na pograniczu ukraińsko-rosyjskim.