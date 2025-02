Dwa źródła dyplomatyczne poinformowały agencję Reutera, że wśród zaproszonych do rozmów przedstawicieli krajów są reprezentanci Norwegii , Kanady , trzech krajów bałtyckich (Litwy, Estonii i Łotwy), Czech , Grecji , Finlandii , Rumunii , Szwecji i Belgii .

Pałac Elizejski, jak na razie, nie odniósł się do tych doniesień.

Media: Będzie drugie spotkanie europejskich liderów z inicjatywy Francji

Do spotkania organizowanego z inicjatywy Francji miałoby dojść w środę . Głównym tematem, podobnie jak podczas pierwszej z narad, mają być sytuacja w Ukrainie oraz europejskie bezpieczeństwo , zwłaszcza w kontekście ostatnich ruchów administracji USA.

- Nie ma się co irytować, jak sojusznik amerykański nawołuje do zwiększania wydatków na zbrojenia - przyznał, dodając, że wiele krajów z niewystarczającym zaangażowaniem podchodzi do tego tematu.