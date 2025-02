" Gotowi i chętni " - napisał w swoich mediach społecznościowych Mark Rutte , publikując fotografię, na której zobaczyć można go przy okrągłym stole, w towarzystwie przywódców europejskich, którzy wzięli udział w paryskim szczycie. Sekretarz generalny NATO stwierdził, że w taki sposób odebrał spotkanie .

"Europa jest gotowa i chętna do działania. Do przewodzenia w zapewnianiu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gotowi i chętni do inwestowania o wiele więcej w nasze bezpieczeństwo. Szczegóły będą musiały zostać ustalone, ale zaangażowanie jest oczywiste" - napisał Rutte.