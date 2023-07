Premier proponuje polskim partiom wspólny pakt. Poznaliśmy jego treść

Na czwartek na godzinę 11 premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na rozmowę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szef rządu chciał omówić pomysł Brukseli dotyczący wprowadzenia tzw. paktu migracyjnego, któremu sprzeciwia się polski rząd.

O pakcie migracyjnym i sprzeciwie Polski pisaliśmy tutaj.

Nie wszystkie partie opozycyjne przyjęły zaproszenie. Przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie, gdzie mieści się siedziba premiera, nie stawili się przedstawiciele największej partii opozycyjnej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Polski 2050. Zaproszenie przyjęli za to politycy PSL, Konfederacji i kół parlamentarnych.



Premier na spotkaniu przedstawił zebranym politykom "Pakt bezpiecznych granic dla Unii Europejskiej". - Zawiera kilka punktów, dostaliśmy go do zapoznania się - relacjonuje Interii Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. Mówi też o merytorycznej dyskusji wokół rozporządzenia unijnego w sprawie zmiany polityki azylowej. - Widzę pewne rozbieżności w tym, co mówią w tej sprawie przedstawiciele Komisji Europejskiej, a tym, co mówi dziś rząd, w tym minister Szynkowski vel Sęk - wskazuje.



- Te przepisy są szkodliwe, groźne i niebezpieczne - tak o propozycjach Komisji Europejskiej mówił po spotkaniu w KPRM minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

- Mechanizm relokacji w myśl tych przepisów jest obowiązkowy, nie ma wyłączenia z niego z automatu, a dzisiaj podawane kwoty czy migrantów i ewentualnych kar są tylko punktem wyjścia i mogą być uznaniowo przez Komisję zwiększane w przyszłości - wyliczał.

"Pakt bezpiecznych granic dla UE"

"Pakt bezpiecznych granic dla Unii Europejskiej", który zaprezentowano podczas spotkania w KPRM, to dokument, w którym "liderzy partii politycznych w Polsce zobowiązują wszystkich polskich europarlamentarzystów do głosowania przeciwko tzw. paktowi migracyjnemu, oznaczającemu przymusową relokację oraz do potwierdzenia obowiązywania konkluzji Rady Europejskiej z 2018 roku".

Dokument zawiera także propozycje, które mają zapewnić Europie ochronę przed zagrożeniami związanymi z napływem nielegalnych imigrantów. Zawarto je w pięciu punktach.

Po pierwsze, skuteczna ochrona granic na wzór tego, jak poradziła sobie Polska z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej.

Po drugie, ograniczenie bodźców socjalnych, sprzyjających imigracji. Chodzi, jak czytamy, o wprowadzenie mechanizmu pozbawiającego nielegalnych migrantów "tego typu przychodów, a wręcz grożącego im poniesieniem strat finansowych".

Po trzecie, szybkie i skuteczne odsyłanie nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia.

Po czwarte, współpraca rozwojowa z krajami źródłowymi migracji na partnerskich stosunkach. Chodzi o walkę z zasadniczą przyczyną migracji, którą - jak czytamy - pozostają nierówności ekonomiczne między krajami Afryki i Bliskiego Wschodu, a krajami Unii Europejskiej. "Unia Europejska powinna zwiększyć wsparcie dla krajów rozwijających się, warunkując je każdorazowo prowadzeniem polityki szczelnych granic i realnego przeciwdziałania nielegalnej migracji" - czytamy w "Pakcie bezpiecznych granic dla UE".

Po piąte, racjonalna polityka migracyjna, bo przeciwdziałanie nielegalnej imigracji nie oznacza całkowitego zamknięcia granic dla legalnej migracji, wynikającej z potrzeb rynku pracy.

- To roboczy dokument, który każdy z liderów, obecnych na spotkaniu dostał do zapoznania się. Nie chcieliśmy wywierać presji, lecz pokazać zagrożenia, które są przemilczane lub nieobecne w dyskusji, która się obecnie toczy wokół tzw. paktu migracyjnego - mówi Interii Piotr Muller, rzecznik rządu. - Ci, co pojawili się na spotkaniu, zadawali bardzo merytoryczne i konkretne pytania. Dyskusja trwała dwie godziny, co pokazuje, że było o czym rozmawiać - dodaje.



Spotkanie w KPRM, część opozycji nie przyszła

Politycy PiS, z którymi rozmawiała Interia, nie kryli zdziwienia tym, że nikt z Koalicji Obywatelskiej nie pojawili się w KPRM. Byli bowiem przekonani, że po ostatniej aktywności Donalda Tuska w temacie migracji, politycy KO będą chcieli skonfrontować się z rządzącymi.