Tzw. afera podsłuchowa była jedną z głośniejszych spraw w ostatnich latach. Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 r. kryzys w rządzie Donalda Tuska ; po wyborach w następnym roku do władzy doszło PiS.

Na czwartkowej rozprawie obecny by ł Marek F. i Krzysztof Sz. , którzy przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień.

- Już w prokuraturze złożyłem obszerne wyjaśnienia i przyznałem się do popełnionych czynów. Chciałbym złożyć wyjaśnienia na późniejszym etapie. Chciałbym też odpowiadać na pytania w późniejszym etapie - podkreślił na sali rozpraw Marek F.

W związku z tym, że obrońcy oskarżonych złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze , aby pełnomocnicy mogli porozumieć się w tej sprawie z oskarżycielami posiłkowymi sędzia Agnieszka Domańska zarządziła przerwę w rozprawie do 3 kwietnia.

Do nagrywania osób z kręgów polityki, biznesu i funkcjonariuszy publicznych w dwóch restauracjach dochodziło w latac h 2013-2014. Podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad stu osób ; prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97.

W związku z aferą podsłuchową Marek F. został skazany w 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 2,5 roku więzienia. Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 r. Obrońcy Falenty złożyli kasację do Sądu Najwyższego . Później SA oddalił zażalenia obrońców F., którzy ubiegali się o odroczenie wykonania kary m.in. ze względu na stan zdrowia skazanego. F. miał się stawić w zakładzie karnym 1 lutego 2019 roku, ale się ukrywał. Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Ostatecznie 5 kwietnia 2019 r. został zatrzymany w Hiszpanii, po czym przewieziono go do kraju, gdzie trafił do więzienia. Opuścił już zakład karny. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońców F., w której podnoszono "rażące naruszenie przepisów postępowania".