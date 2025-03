O sprawie mieszkańcy Książenic usłyszeli nawet w trakcie mszy. - Nie chcieli ani mszy świętej, ani poświęcenia tego wozu, tylko impreza świecka - wskazywał duchowny, mówiąc o oddaniu do użytku nowego wozu strażackiego.

Strażacy ochotnicy postanowili odpowiedzieć i opublikowali wpis w mediach społecznościowych na profilu OSP Książenice . "Chcemy podkreślić, że ostatnie słowa proboszcza wynikały z braku poinformowania go o naszych dalszych planach" - czytamy na wstępie.

Jak tłumaczono, duchowny mógł uzyskać "zlepek informacji z niepotwierdzonych źródeł", co doprowadziło do "zrozumiałego żalu" .

Strażacy tłumaczyli, że niezaproszenie księdza nie było działaniem celowym ani zamierzonym. "Nie wzięliśmy pod uwagę, że brak bezpośredniej rozmowy z księdzem odnośnie powitania samochodu, aż tak go dotknie" - tłumaczyli.

- Żyjemy z księdzem w zgodzie, więc myślę, że nie ma tutaj żadnej złości w stosunku do niego, czy on do nas - mówiła Strzelczyk.