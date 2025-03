Spięcie kongresmenki z dziennikarką. "Nie obchodzi nas twoja opinia"

Do sytuacji doszło w środę na konferencji prasowej z udziałem Marjorie Taylor Greene. Przedstawicielka stanu Georgia w Izbie Reprezentantów została zapytana o głośną w ostatnim czasie aferę " signalgate" , dotyczącą wycieku ważnych rozmów z komunikatora Signal.

- OK, nie obchodzi nas twoja opinia i twoje doniesienia. Dlaczego nie wrócisz do swojego kraju, w którym masz poważny problem z migrantami ? - powiedziała Greene.

- Czy dbasz o swój kraj? A co z tymi wszystkimi kobietami, które są gwałcone przez migrantów? Nie obchodzą mnie twoje fakenewsy - powiedziała.

Greene następnie zwróciła się do niezidentyfikowanego dziennikarza z USA, który poprosił o odpowiedź na pytanie Kelner. Ponownie nie odpowiedziała , twierdząc, że nie interesuje jej stacja SkyNews.

"Signalgate" to afera dotycząca komunikatora Signal, z które mieli korzystać czołowi urzędnicy Białego Domu. Przez przypadek dodali do swojej konwersacji Jeffreya Goldberga - redaktora naczelnego tygodnika "The Atlantic".