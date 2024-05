Niedoszłe spotkanie w Pałacu Prezydenckim. "Dziś pismo trafia do premiera"

- Dzisiaj oficjalnie pismo trafia do premiera Tuska - przekazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Wojciech Kolarski. Po tym jak w środę nie doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem, prezydent skierował do premiera oficjalną informację w sprawie organizacji przez polską prezydencję w UE dwóch szczytów politycznych z USA i Ukrainą.