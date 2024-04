Michał Szczerba: Odpowiedzialność karna jest nieuchronna

Szef sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej zapowiedział również, że jeśli Obajtek zostanie europosłem (prawdopodobnie wystartuje z list PiS na Podkarpaciu - red.) to straci immunitet. - Jego immunitet zostanie natychmiast uchylony, by były prezes Orlenu był do dyspozycji w tych wszystkich sześciu postępowaniach prokuratorskich, które się teraz toczą - wyjaśnił polityk KO.