W czwartek o godz. 20 marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosi orędzie. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, ma ono zostać wyemitowane we wszystkich stacjach telewizyjnych.

W kraju od kilku dni trwa debata nad reportażem w sprawie Jana Pawła II. W poniedziałek TVN24 wyemitowało dokument "Franciszkańska 3" o kard. Karolu Wojtyle, autorstwa Marcina Gutowskiego.

W filmie przekazano, że Karol Wojtyła miał wiedzę o przypadkach pedofilii w polskim Kościele, zanim wybrano go na papieża. Przedstawiono dowody, iż jako metropolita krakowski wysłał jednego z księży do pełnienia posługi w Austrii, mając świadomość, iż mógł skrzywdzić dzieci. Podobne oskarżenia dotyczyły też innego duchownego, kierowanego z parafii do parafii.

Wciąż także komentowana jest sprawa śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks. Niespełna 16-letni Mikołaj Filiks zmarł 17 lutego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinie.

Kilka miesięcy temu Radio Szczecin, opisując sprawę skazanego za pedofilię byłego pełnomocnika marszałka woj. zachodniopomorskiego do spraw uzależnień, ujawniło, że jednym z pokrzywdzonych był syn znanej parlamentarzystki.

Na publikację zareagował m.in. Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii, który w programie "Gość Wydarzeń" stwierdził, że informacje pozwalały na identyfikację pokrzywdzonego.