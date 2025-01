Zima wciąż bardzo słaba. Pogoda nie zachwyci

To nie będzie przyjemny dzień. Nad Polską zawisną ciemne chmury, z których popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a lokalnie nawet śnieg. Na zimową aurę na pewno jednak nie ma co liczyć, ponieważ będzie ciepło, jak na tę porę roku: do 6 stopni Celsjusza na zachodzie. Prezentujemy prognozę pogody na piątek.