Magdalena Filiks dziękuje Piotrowi Borysowi. "Zadzwonił z propozycją pomocy"

TVP Info oskarżyło posła KO Piotra Borysa, że to on, a nie Radio Szczecin, jako pierwszy ujawnił tożsamość dzieci, które padły ofiarą skazanego za pedofilię Krzysztofa F. Zdaniem państwowych mediów, stało się to 30 grudnia 2022 r. na antenie informacyjnej stacji Telewizji Polskiej.

Borys, w odpowiedzi na te tłumaczenia, zapowiedział, iż z przedstawicielami TVP spotka się w sądzie. Materiały tej telewizji nazwał "fałszowaniem rzeczywistości".

Niespełna 16-letni Mikołaj Filiks zmarł 17 lutego. Śledztwo w sprawie śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinie. Kilka miesięcy temu Radio Szczecin, opisując sprawę skazanego za pedofilię byłego pełnomocnika marszałka woj. zachodniopomorskiego do spraw uzależnień, ujawniło, że jedną z ofiar był syn znanej parlamentarzystki. Autorem artykułu był redaktor naczelny rozgłośni Tomasz Duklanowski.

Na publikację szczecińskiego radia zareagował m.in. Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii. W programie Polsat News "Gość Wydarzeń" stwierdził, że informacje pozwalały na identyfikację pokrzywdzonego.

