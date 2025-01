Zdanie to wyraziła większość pytanych, niezależnie od wieku, regionu zamieszkania, czy języka stosowanego w życiu prywatnym. Najwięcej, bo ponad 62 proc. osób wyrażających sceptycyzm wobec zawarcia pokoju bez gwarancji nienaruszalności granic, znajduje się jednak w grupie wiekowej 60-69 lat.

Wojna w Ukrainie. Ukraińskie społeczeństwo chce umowy pokojowej z gwarancją integralności terytorialnej

Porozumienie pokojowe coraz bliżej? Rosja odpowiada na ultimatum Trumpa

W środę Donald Trump opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym zwrócił się do rosyjskiego rządu o natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych w Ukrainie i zawarcie umowy pokojowej. Wskazał, że w przeciwnym wypadku, będzie zmuszony do nałożenia kolejnych sankcji, podatków i ceł na wszystkie produkty eksportowane z Rosji do USA.