Sulejówek. Odwołano dyrektor szkoły. Protest uczniów

- Poszłam do nauczycieli, zakomunikowałam im, że ja już nie odpowiadam za dzieci w tym budynku, tylko odpowiedzialność przejmuje pan burmistrz i wróciłam do gabinetu, żeby zabrać swoje rzeczy - relacjonowała.

Protest w szkole w Sulejówku. Interweniowała policja

W tym czasie uczniowie na boisku szkolnym okrążyli burmistrza, zmuszając go do rozmowy i domagali się przywrócenia dyrektor na jej stanowisko.

- Ale my nie byliśmy przygotowani - wtrąciła przewodnicząca Rady Rodziców. Podkreślała, że dyrektorka placówki niczego przed radą nie ukrywała, a ich współpraca zawsze dobrze przebiegała. - Nagonka na szkołę trwa już od wakacji i to do tego stopnia, że na forach internetowych namawiano rodziców, żeby przychodzili do urzędu składać skargi - dodała.