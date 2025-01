Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu

"W obliczu całkowicie bezpodstawnych, politycznie motywowanych zarzutów przedstawionych przez przejętą nielegalnie prokuraturę, kierowaną przez powołanych bezprawnie nominatów Donalda Tuska, oświadczam że stosowanie do przepisu art. 105 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zrzekam się immunitetu we wskazanym niżej zakresie" - napisał w piśmie skierowanym do marszałka Sejmu Mateusz Morawiecki.

