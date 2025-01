Polityk dodał, że były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych "siedział w więzieniu przez prawie rok bez procesu". " To pełny wyrok , a on nawet nie został osądzony" - wskazał.

Elon Musk wstawi się za Michałem K.? Zaskakujący komentarz współpracownika Trumpa

"Nie ma żadnego uzasadnienia, aby trzymać go w ten sposób. Michał musi zostać zwolniony za kaucją do czasu rozprawy w lipcu. Elonie Musku - proszę o pomoc !" - napisał polityk.

Były prezes RARS Michał K. w areszcie w Wielkiej Brytanii

Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej postawiono Michałowi K. oraz twórcy marki Red is Bad Pawłowi S.. Obaj mieli zostać zatrzymani przez polskie służby, nie było to jednak możliwe ze względu na to, że wyjechali z kraju. Pod koniec października Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie i deportowany do Warszawy.