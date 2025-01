Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie. Tygodnik od samego początku niezmiennie trzyma się liberalnego kursu.

Sądząc po ujawnionych preferencjach, ludzie kochają miasta. Metropolie takie jak Londyn czy Nowy Jork pękają w szwach, za czym idą ceny mieszkań.

Chiny z kolei mogą pochwalić się co najmniej sześcioma jeszcze większymi metropoliami. Na całym świecie 25 proc. ludzi mieszka w miastach liczących ponad milion mieszkańców, w porównaniu z zaledwie 15 proc. sześć dekad temu.

Ekonomiści skłaniają się ku przekonaniu, że jest to wielka zmiana. Jak twierdzą, miasta czerpią korzyści z "aglomeracji", która jest konsekwencją tego, że tak wielu ludzi chce mieszkać ich w bliskim sąsiedztwie.

Po pierwsze, administracja publiczna i przedsiębiorstwa mogą działać wydajniej: skala pomaga we wszystkim, od transportu publicznego po rekrutację personelu. Po drugie, innowacje są znacznie łatwiejsze, gdy ludzie o podobnych poglądach tłoczą się razem. Choć Londyn stanowi zaledwie 15 proc. populacji Wielkiej Brytanii, odpowiada za 22 proc. jej produkcji gospodarczej.

Czy naprawdę potrzebujemy wielkich miast? Nowe badanie spieszą z odpowiedzią

Ale czy ekonomiści przypadkiem nie przecenili korzyści płynących z dużych miast?

Tak właśnie sugeruje nowy dokument roboczy Matthew Turnera i Davida Weila z Brown University. W swojej analizie odnieśli bowiem istniejące szacunki wpływu aglomeracji na efektywność ekonomiczną i tempo wynalazczości do modelu gospodarki amerykańskiej. To pozwala badaczom odpowiedzieć na jedno prowokacyjne pytanie: jak inaczej wyglądałaby Ameryka, gdyby w latach 1900-2010 żaden obszar miejski nie rozrósł się do populacji większej niż milion osób?

Z ich obliczeń wynika następujący wniosek: nie aż tak bardzo. Owszem, wzrost byłby wolniejszy, ale tylko nieznacznie. Naukowcy szacują, że całkowita produkcja Ameryki byłaby w 2010 r. o 8 proc. niższa niż w rzeczywistości. Taka różnica w dochodach jest mniejsza niż ta, która dzieli Amerykę i Danię. Miasta sprawiają, że mieszkańcy są bardziej produktywni, ale wielkość aglomeracji nie ma większego znaczenia. Jak ujął to Weil, "bez dużych miast nadal mielibyśmy nowoczesne życie, jakie znamy".

Plusy i minusy życia w mieście. Ceny mieszkań to istotny wskaźnik

Miłośnicy miast mogą nie być do końca przekonani wyliczeniami autorów. Edward Glaeser z Uniwersytetu Harvarda zwraca uwagę, że Turner i Weil zakładają, iż innowacje stają się z czasem trudniejsze do opracowania, ponieważ "łatwe pomysły" zostały już wyczerpane. Oznaczałoby to, że duże miasta, łącząc "najlepszych i najzdolniejszych", zyskują mniej niż kiedyś. Nie jest pewne, czy ten wzorzec utrzyma się w przyszłości. Zwolennicy sztucznej inteligencji są natomiast przekonani, że w nadchodzących latach czeka nas istna lawina innowacji.

Miejskie życie ma również wiele ciemnych stron. Na przykład we wrześniu Eric Adams, burmistrz Nowego Jorku - w ramach swojej "wojny ze szczurami" - zwołał "Narodowy Szczyt Szczurów Miejskich".

Duże miasta przynoszą jednak wiele innych korzyści niż sam wzrost gospodarczy, na co chętnie zwraca uwagę Weil. W ostatecznym rozrachunku wysokie koszty mieszkań odzwierciedlają pragnienie ludzi do zamieszkania w nich, co nie wynika tylko z sytuacji na rynku pracy.

