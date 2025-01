"W miejscu, gdzie spadły odłamki, nie doszło do żadnych uszkodzeń ani ofiar " - napisał Sobianin w mediach społecznościowych. "Na miejscu są specjalistyczne ekipy ratunkowe" - dodał.

Siłom ukraińskim udało się jednak uderzyć w rosyjską infrastrukturę strategiczną. Bezzałogowce zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu na południowy wschód od Moskwy, co spowodowało potężną eksplozję . Tamtejszy gubernator Pawel Markow potwierdził, że służby ratunkowe walczą z następstwami ataku lotniczego.

Rosja. Atak ukraińskich dronów. Odcięły prąd w części Kurska

W raporcie dodano, że 37 dronów zostało zniszczonych w samym obwodzie kurskim, gdzie siły ukraińskie utrzymują pozycje po sierpniowej ofensywie. Potwierdzają to nieoficjalne rosyjskie kanały w mediach społecznościowych, informując o "dużej liczbie" dronów nad obwodem kurskim i publikując filmy z eksplozjami.

W oświadczeniu ministerstwa stwierdzono, że drony zostały również zniszczone nad przygranicznymi regionami Briańska i Biełgorodu oraz nad przyłączonym do Rosji Półwyspem Krymskim.

Wojna w Ukrainie. Eksplozje niedaleko polskiej granicy. Ofiary pod Kijowem

Tej samej nocy Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę. Drony dotarły m.in. do obwodu lwowskiego. Bezpośrednio we Lwowie dwukrotnie słychać było huk eksplozji. Nastąpiły one po godz. 5, a następnie 6 czasu lokalnego (4 i 5 w Polsce).