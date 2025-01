27 stycznia upływa 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, symbolu Szoa (Zagłady Żydów) i niewyobrażalnych okrucieństw II wojny światowej. Do momentu wyzwolenia ok. 7 tys. więźniów przebywających na terenie obozu przez żołnierzy Armii Czerwonej naziści zamordowali w jego murach ponad milion osób : głównie Żydów, a także Polaków, Romów i sowieckich jeńców wojennych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) uchwaliła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu , a jego tegoroczne obchody to prawdopodobnie ostatnia okrągła rocznica, w której będą mogli uczestniczyć byli więźniowie obozu, co czyni ją nader podniosłą.

W minionych tygodniach temat rocznicy zdominował jednak wątek izraelskiego premiera Binjamina Netanjahu , a dokładnie jego potencjalnego przyjazdu do Polski oraz równie potencjalnego aresztowania . Od listopada ubiegłego roku lider partii Likud (i nie on jedyny) jest bowiem ścigany nakazem aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze z powodu podejrzenia o popełnienie zbrodni wojennych w Strefie Gazy .

Awantura o Binjamina

Pismo ( do którego dotarła Interia ) wywołało reakcję w postaci uchwały Rady Ministrów , w której polski rząd oświadcza, "iż zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom państwa Izrael". Treść uchwały (z uwagi na kontekst) powszechnie odebrano jako deklarację o nietykalności Netanjahu na terenie Polski - czyli sygnatariusza statutu Trybunału - co wywołało falę krytyki części opinii publicznej i prawników.

Niedoszła przemowa prezydenta Herzoga

- MTK jest instytucją, która wspiera państwa w ich wysiłkach na rzecz sprawiedliwości. O tym, że jest to instytucja potrzebna, świadczy fakt że większość sytuacji, którymi zajmuje się Trybunał, to sytuacje przekazane przez te państwa. Państwa, w których doszło do danych zbrodni o to prosiły - przekonuje dr Grzebyk.