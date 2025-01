Korea Północna wyśle posiłki do Rosji. Ukraiński generał zabiera głos

Kolejni żołnierze Korei Północnej zostaną wysłani do Rosji, by walczyć przeciwko Ukrainie - przekazało w piątek południowokoreańskie wojsko. Pjongjang szykuje się na ten ruch w związku z "licznymi ofiarami i pojmaniami" wśród skierowanych tam dotychczas sił. Wywiad w Seulu przekazał, że w obwodzie kurskim zginęło co najmniej 300 żołnierzy z Korei Płn., a 2700 odniosło obrażenia.