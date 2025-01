Według CBOS, początek 2025 roku przyniósł ogólne pogorszenie notowań rządu, a niekorzystne zmiany dotyczą stosunku do urzędującego gabinetu, oceny wyników jego działalności i wpływu polityki rządu na poprawę sytuacji gospodarczej.

Sondaż. Nieznacznie ubyło zwolenników rządu

W stosunku do grudnia o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek przeciwników gabinetu premiera Donalda Tuska, którzy stanowią obecnie 43 proc. Liczba zwolenników rządu spadła o 1 punkt procentowy, do 31 proc. Obniżyła się również liczba osób deklarujących obojętność wobec rządu (z 24 proc. do 23 proc.). Reklama

CBOS wskazał, że do zwolenników rządu zalicza się zdecydowana większość elektoratu Koalicji Obywatelskiej (88 proc.). Poparcie deklaruje 53 proc. potencjalnych wyborców Lewicy oraz 45 proc. potencjalnych wyborców Trzeciej Drogi. Przeciwnicy gabinetu w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości wynoszą 89 proc., a Konfederacji 82 proc.



W porównaniu z grudniem wzrósł odsetek negatywnych ocen działalności rządu od czasu objęcia władzy w grudniu 2024 r. i obecnie wynosi on 55 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe). Równocześnie o tyle samo punktów procentowych spadły pozytywne opinie nt. dotychczasowej działalności gabinetu - do 32 proc.

Polacy sceptyczniej oceniają sytuację gospodarczą

W styczniu nieco wzrósł odsetek osób negatywnie oceniających polskie perspektywy ekonomiczne - aktualnie 56 proc. badanych uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej (wzrost o 4 punkty procentowe). Optymistami w tej kwestii jest 33 proc. dorosłych Polaków, co stanowi spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do grudnia - co trzeci ankietowany sądzi, że polityka gospodarcza rządu jest dobra i daje nadzieję na poprawę sytuacji. Reklama

Nieco większe nadzieje związane z poprawną koniunktury gospodarczej wyrażają osoby najstarsze (41 proc.), natomiast brak zaufania do rządu w sprawach gospodarczych cechuje w większym stopniu osoby młodsze, w przedziale wiekowym 18-44 lata (60-63 proc. ocen negatywnych).

W styczniowym badaniu CBOS 52 proc. badanych wskazało, że są niezadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk (spadek o 2 pkt proc. w stosunku do grudnia); z faktu tego zadowolonych jest 35 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy). Wzrósł natomiast odsetek osób niemających sprecyzowanego stosunku do premiera z 10 proc. w grudniu do 13 proc. obecnie.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 9 do 19 stycznia 2025 roku na próbie liczącej 972 osoby (w tym: 59,8 proc. metodą CAPI, 21,9 proc. - CATI i 18,3 proc. - CAWI).

----

