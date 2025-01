W czwartek dopytywana przez dziennikarzy na sejmowym korytarzu minister rodziny, czy popiera proponowane rozwiązanie odparła, że "nie ma żadnego konkretnego projektu ustawy" i podkreśliła, że świadczenie " 800 plus jest dla dzieci i powinno służyć dzieciom".

- Będziemy analizować każdą propozycję, która się pojawi - zapowiedziała szefowa resortu. Naciskana przez przedstawicieli mediów, czy popiera propozycję Trzaskowskiego podzieliła się swoją sceptyczną oceną. - Czy rozwiązania, żeby zabierać dzieciom pieniądze za to, że mama straciła pracę służą dobru dziecka? Ja mam wątpliwości - stwierdziła. Zaznaczyła jednak, że jej stosunek do takich rozwiązań "nie znosi prawa do dyskusji".