Byli współpracownicy bez ochrony. Jest decyzja Trumpa

W poniedziałek Donald Trump złożył przysięgę, wrócił do Białego Domu i od razu zabrał się do realizacji swoich planów. Wśród jego pierwszych decyzji jest ta o odebraniu ochrony Secret Service trzem jego byłym współpracownikom , którzy mieli znaleźć się na celowniku irańskich służb w ramach zemsty za zabicie wpływowego dowódcy sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Kasema Sulejmaniego.

"New York Times" podkreślił, że wszyscy należeli do grona antyirańskich "jastrzębi" , a groźba ze strony Iranu była konsekwencją wykonywania poleceń wydanych przez Trumpa.

Według administracji Joe Bidena zagrożenie ze strony Teheranu nie minęło. To właśnie poprzedni prezydent USA zdecydował o objęciu ich ochroną .

Konflikt Trumpa z Boltonem. "Uważałem go za głupią osobę"

Bolton został zwolniony przez Trumpa jeszcze we wrześniu 2019 roku, a więc przed zamachem na Sulejmaniego. Trumpowi miało nie podobać się "wiele jego działań".

Komentując swoją decyzję w sprawie Boltona, Trump powiedział w środę, że jego były doradca cieszył się ochroną przez "wystarczający czas". Zakwestionował też sens zapewniania ochrony byłym urzędników do końca ich życia.

"Uważałem go za bardzo głupią osobę, ale dobrze go wykorzystywałem, bo za każdym razem, kiedy ludzie widzieli mnie wchodzącego na spotkanie z Johnem Boltonem stojącym za mną, myśleli, że ich zaatakuję, bo on był podżegaczem wojennym" - dodał Trump.