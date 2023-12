Exposé Mateusza Morawieckiego. "Nasz projekt musi wygrać i wygra"

Wkrótce więcej informacji.

- Polska to wielka siła duchowa. To nie my ją wybieramy, to ona wybiera nas. Staję dziś przed państwem z poczuciem dumy i odpowiedzialności, z podniesionym czołem - rozpoczął exposé premier Mateusz Morawiecki.

Tu po tym przypomniał wynik wyborczy, który komitet PiS uzyskał w wyborach parlamentarnych 15 października. - Żadna partia nigdy w historii nie miała takiego wyniku, jak PiS. Nie ma dla mnie większego obowiązku niż służyć Polsce. Walka o lepszą Polskę nigdy się nie kończy. Ona trwa i będzie trwać w przyszłości - podkreślił.

- Projekt, który chce dziś przedstawić, to projekt przyszłości Polski. Polski, z której będziemy dumni. Polski ambitnej i dojrzałej, której inni będą nam zazdrościć - zaznaczył szef rządu.

- Urząd można sprawować dłuższą lub krótszą chwilę. Urząd to zaszczyt, Polska to miłość. Projekt, który zamierzam przedstawić, musi wygrać i wygra. Może nie w tej izbie, ale wygra na pewno - zapewnił.

Exposé Mateusza Morawieckiego. "Europa ojczyzn, a nie Europa bez ojczyzn"

W dalszej części premier Morawiecki przedstawił o czym będzie mówił w trakcie exposé. - W pierwszej kolejności powiem o podstawowych wartościach, które są fundamentem prezentowanego programu. W dalszej części powiem o wyzwaniach oraz o zadaniach i sposobach, dzięki którym będziemy mogli sprostać tym wyzwaniom - powiedział. Morawiecki zamierza mówić o wartościach, które będę tworzyć jego rząd.

- Pierwszą wartością jest człowiek z jego godnością, wolnością, człowiek, który ma prawo myśleć i wierzyć w to co zechce - mówi Mateusz Morawiecki. - Rodzice muszą móc decydować o ścieżce rozwoju i sprawach swoich dzieci. Tak, rodzice, a nie politycy - zaznaczył szef rządu.

Polityk PiS zwrócił uwagę, że "każdy człowiek jest też częścią większej całości". - Nikt nie żyje w próżni wbrew liberalnym dogmatom, człowiek jest częścią wspólnoty - dodał. - Polska ambitna to taka gospodarka i ład społeczny, które mogą być wzorem dla innych. To polskie firmy znane na całym świecie. To Polska z rozwiniętą infrastrukturą w każdym powiecie i każdej gminie - kontynuował. - Kolejną wartością, na której opieramy naszą politykę to wiarygodność. Władza musi realizować to, co obiecuje - podkreślił.

- Zbyt dużo kosztowało naszych przodków walka o wolność, żebyśmy dziś tak łatwo odpuścili suwerenność. Nie będzie dobrobytu w kraju, który nie zabezpieczył swojej suwerenności. Europa ojczyzn, a nie Europa bez ojczyzn. Europa musi odejść od łapczywego zagarniania obowiązków państwa. Chcę bardzo mocno podkreślić, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Tylko w ramach Unii możemy przeciwdziałać tendencjom centralistycznym - ocenił Morawiecki.

M. Morawiecki: 500 i 800 plus symbolem

W dalszej części exposé szef rządu przypominał m.in. dokonania swojego rządu, mówiąc że cieszy się z "przejęcia wielu z postulatów obozu zjednoczonej Prawicy przez opozycję". - Dziś można nasze rządy krytykować, ale to my pokazaliśmy, że głos Polaków naprawdę się liczy, a wyniki wyborów obowiązują. Kto lekceważy obietnice wyborcze, ten lekceważy Polaków. Polacy zasługują na politykę wiarygodności, a nie wiarołomności - mówił Morawiecki.

- Musimy myśleć w kategoriach przyszłej dekady, a nie przyszłej kadencji. Pierwsze wyzwanie dla Polski w planie makroekonomicznym to trwałe dołączenie do grona państw najbardziej rozwiniętych, a w wymiarze zwykłego człowieka to: mniej pracować, ale lepiej żyć. To nie taka Polska, w której pracuje się na dwa etaty albo kupuje się na zeszyt. To nie taka Polska, w której praca za 5-7 złotych była normą, a bezrobocie sięgało kilkunastu procent. Albo umowa śmieciowa, albo wyjazd za granicę. To było zło, nazwijmy wprost tamtą rzeczywistość - powiedział premier.

- Dokonaliśmy wielkich zmian na polskim rynku pracy i to dało szanse dla milionów Polaków. Pokazaliśmy, że Polacy mogą polegać na swoim państwie. Pokazaliśmy zmianę, której symbolem stało się 500+, a zaraz 800+. To nowa umowa społeczna, pod czym podpisać chcą się wszyscy, nawet PO. Cieszymy się, że po tylu latach mówimy w końcu jednym głosem - oznajmił Morawiecki.

W dalszej części polityk PiS wymieniał sukcesy - jak podkreślił - swojego rządu. - Zapewniliśmy pieniądze, dzięki którym możliwe były lokalne inwestycje, obniżki podatków cyfryzacja, rozbudowa armii. Ograniczyliśmy dług publiczny, wprowadziliśmy pierwsze kroki w kierunku państwa solidarnego. Tym programem zainteresowane są państwa na całym świecie - ocenił premier.

Morawiecki: Silna złotówka, niskie bezrobocie, szybki rozwój gospodarczy

Morawiecki w trakcie esposé dużo mówił o sukcesach gospodarczych 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. - Podsumujmy z dumą - silna złotówka, niskie bezrobocie, szybki rozwój gospodarczy, rekordowy wzrost PKB, wzrost pensji. W takiej kondycji jest polska gospodarka. My jesteśmy w pełni sił gospodarczych do kolejnego skoku. Awansowaliśmy do 20 najbardziej rozwiniętych państw świata - oświadczył.

- Polacy zaciskali pasa, a deficyt w czasach naszych poprzedników był rekordowy. Pokazaliśmy, że możemy wyznaczać trendy w europejskiej polityce. Wyrwaliśmy Polskę z pułapki średniego rozwoju i uzależnienia od kapitału zagranicznego - podkreślił. W dalszej części wskazał, że "skuteczna polityka gospodarcza może być możliwa". - Rzeczpospolitą liberalną zamieniliśmy na Rzeczpospolitą solidarną. Rozwijaliśmy się dwa razy szybciej niż USA i trzy razy szybciej niż Unia Europejska - stwierdził szef rządu.

- Pierwszy raz w historii pracuje ponad 17 mln osób - to efekt aktywizacji ludzi na rynku pracy. Tyle słyszeliśmy, że Polska pod rządami PiS to Polska leniów i pijaków. Jak trzeba myśleć o Polakach, żeby tak mówić - stwierdził premier. - Możemy i musimy wygrywać jakością i dobrymi płacami. Już niedługo będziemy mogli spełnić sen naszych rodziców i dziadków - żyć jak na zachodzie Europy, ale bez błędów tamtych państw - powiedział Morawiecki.

Premier Morawiecki: Neoimperialna polityka Rosji ogromnym zagrożeniem

Kolejna część wystąpienia poświęcona była m.in. polityce międzynarodowej. Morawiecki wskazał na zagrożenia dla Polski. - Neoimperialna polityka Rosji dopiero nabiera rozpędu. Rosnąca potęga Chin zapowiada walkę o globalną dominację. Centralizacja Unii Europejskiej pokazuje rozpad wspólnoty, jaką znamy. Zapytajmy się, kim chcemy być w teatrze światowej geopolityki - podmiotem czy przedmiotem historii? - spytał szef rządu.

Polityk PiS bronił wielu z kluczowych posunięć swojego rządu w ostatnich latach, m.in. w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego czy programu modernizacji armii. - CPK to nowe drogi, lotnisko, szybka kolej. Port ten włączy Polskę w sieć globalnych przepływów, bo w promieniu tysiąca kilometrów nie ma takiego lotniska. Odłóżmy mikromanię na bok, dajmy Polsce szansę wybić się na wielkość. Mamy takie położenie geograficzne, że nie możemy pozwolić sobie na mierność, bylejakość i uległość - podkreślił premier.

- Konsekwentnie będziemy wspierać rozwój atomu w Polsce. To jedyna szansa na skok cywilizacyjny i niezależność energetyczną. Wspierają to Stany Zjednoczone - stwierdził szef rządu. - Armia polska musi rosnąć w siłę. Wydatki na armię w porównaniu do PKB to już ponad 4 proc. Nie tylko podpisaliśmy kontrakty na najlepszy sprzęt, rozbudowaliśmy też znacznie polskie moce produkcyjne. Mamy 10 tys. wojsk amerykańskich w Polsce. USA poinformowały, że 15 grudnia gotowość bojową uzyska tarcza antyrakietowa w Redzikowie - przekazał Morawiecki.

Morawiecki o wyzwaniach demograficznych dla Polski

W ramach kolejnego wyzwania dla Polski Morawiecki mówił m.in. o sprawach demograficznych. - Musimy mieć odwagę spojrzeć prawdziwe w oczy - z roku na rok jest nas coraz mniej. Wzrost zamożności wiąże się ze spadkiem dzietności. Ale warto zastanowić się, co by było, gdyby nie nasze programy społeczne. Mielibyśmy demograficzną apokalipsę - ocenił premier.

Exposé Mateusza Morawieckiego

Pod koniec listopada, po październikowych wyborach parlamentarnych prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym.

Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia jego gabinetu przedstawia Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poniedziałek jest ostatnim terminem konstytucyjnym na wygłoszenie exposé.

Jak dowiedziała się Interia przemówienie potrwa godzinę i będzie to raczej polityczny manifest niż konkretny plan rządzenia, jakim zwykle jest exposé.

- Nie należy spodziewać się konkretów, a raczej kierunkowej wizji na przyszłość. To przemówienie skierowane do Polaków, ale też otwarcie debaty po prawej stronie, w którą stronę należy iść - mówi nam osoba z PiS, znająca kulisy powstawania exposé premiera.



Gorący dzień w parlamencie. Co się wydarzy w Sejmie?

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął swoje exposé o godzinie 10. O godzinie 15 odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o udzielenie wotum zaufania dla jego rządu.

PiS nie ma większości w Sejmie, więc wniosek nie zostanie przegłosowany. W związku z tym rozpocznie się procedura tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym premiera wskazuje Sejm. O godzinie 16.30 odbędzie się wybór premiera wskazanego przez sejmową większość. Będzie nim najprawdopodobniej lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Na 18.45 zaplanowano głosowanie w tej sprawie. O 9 rano we wtorek 12 grudnia Donald Tusk wygłosi własne exposé w Sejmie, po którym odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla jego gabinetu.

Przypomnijmy, że w październikowych wyborach do Sejmu, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

