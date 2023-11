Premier "wprasza się" na spotkanie z marszałkiem Hołownią. Ma trzy sprawy

Jak mówił w poniedziałek Morawiecki, polityka społeczna "powinna być wyjęta poza nawias sporu politycznego" i być "rodzajem umowy społecznej". Dodał, że za czasu rządu PO-PSL "polityki społecznej było tyle, co kot napłakał".

- Mam apel do parlamentarzystów. To wy będziecie głosowali nad rządem. Wybrali was wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do realizacji tego, co jest w waszym programie. 24 ogólniki pokazują, że główny lider opozycji chce odejść od realizacji waszych podstawowych punktów programowych. My gwarantujemy realizację nawet waszych punktów. Mamy know-how - zapewniał szef rządu.

Premier korzysta z postulatów innych partii. "To też może nas połączyć"

Zdaniem polityka PiS wie, "jak realizować to, co dobre dla polityki społecznej i dobre dla Polski". Następnie zaprezentował propozycje programowe związane z "dekalogiem polskich spraw". - Pierwsze punkty to wielka kontynuacja programu "Maluch Plus", czyli jak najwięcej miejsc dla dzieciaków w żłobkach - powiedział.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że kobiety po urodzeniu dzieci chcą wracać do pracy. - Mamy już teraz w przygotowaniu 100 tys. miejsc w żłobkach - wyliczył.

Drugim punktem prezentowanego przez niego programu są emerytury stażowe. Premier przyznał, że ten postulat znajdował się w programach Trzeciej Drogi oraz Lewicy. - To też może nas połączyć (...) Przeanalizowaliśmy te programy i cieszę się, że jest tam tyle wspólnych mianowników - ocenił.

Jako kolejną propozycję przedstawił dodatkowy, płatny urlop rodzinny powyżej pierwszego roku życia dziecka z możliwością łączenia tego urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu. Zapowiedział, że politycy PiS "podniosą rękę" za emeryturą wdowią, Ogólnopolską Kartą Seniora oraz emeryturą bez podatku do wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. złotych miesięcznie.

Morawiecki zaproponował również zwiększenie wydatków na edukację do 6 proc. PKB, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, wyższe wynagrodzenia na uczelniach wyższych i przekazanie 2 proc. PKB na naukę.

Premier chce spotkania z Szymonem Hołownią. Ma trzy propozycje

We wtorek w Sejmie mają zostać złożone projekty ustaw dot. wakacji kredytowych na rok 2024, zamrożenia cen energii elektrycznej oraz przedłużenia zerowego VAT-u na żywność. W tej sprawie szef rządu chce spotkać się z marszałkiem izby niższej parlamentu.

- Jeśli pan marszałek Szymon Hołownia byłby skłonny przyjąć mnie na spotkanie, to bardzo chętnie się z nim spotkam. Może to nie najpiękniej wpraszać się na spotkanie, ale jeśliby mnie zaprosił, to się pojawię, ponieważ mam trzy bardzo konkretne propozycje dla polskich rodzin - powiedział.

