W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, co nie pozwala na zbudowanie większości parlamentarnej, liczącej co najmniej 231 posłów. Koalicja Obywatelska zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18. Wszystko wskazuje więc na to, że Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum.