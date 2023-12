Co zrobi prezydent? Minister wskazała możliwy termin

Małgorzata Paprocka: Nie będzie na pewno żadnego opóźnienia

- Nie jest żadną tajemnicą, pan prezydent podkreśla to od dobrych kilku tygodni, że na pewno nie będzie zwlekał z wykonaniem czynności konstytucyjnych - stwierdziła prezydencka minister, tłumacząc, że nie zwlekał on "ani do tej pory", ani nie będzie tego robił w przyszłości.

Dodała, "na razie jeszcze pierwszy krok się na zakończył, więc poczekajmy na decyzję Sejmu co do pierwszego kroku". - A potem wszystko w gestii parlamentu, państwa posłów co do zgłoszenia kandydata na premiera i na pewno pan prezydent nie będzie zwlekał. Trudno dzisiaj na 100 proc. mówić o terminach, bo muszą się pewne rzeczy wydarzyć - mówiła Paprocka. - Nie będzie na pewno żadnego opóźnienia - powtórzyła.