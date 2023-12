- PiS popiera projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. wyborów kopertowych . Co działo się wiosną 2020 roku? Marszałek Elżbieta Witek, wykonując swój obowiązek, w lutym zarządziła organizację wyborów prezydenckich. W marcu pojawił się koronawirus - powiedział Przemysław Czarnek (PiS) , oceniając, że nie było prawa do przesuwania terminu wyborów, a rząd stanął w obliczu "arcytrudnej sytuacji".

- Postanowiliśmy, że jeśli te wybory mają się odbyć, to muszą mieć przebieg korespondencyjny. Wcześniej w Bawarii odbyły się wybory w pełni korespondencyjne. Niestety, nie doszło do wyborów. Dlaczego? Pan Trzaskowski zablokował wybory kopertowe. Robiliście wszystko, by wywalić wybory kopertowe i wywaliliście. Dziś powołujecie komisję śledczą. Bardzo dziękujemy. Pokażemy, kto doprowadził do sytuacji, że wybory się nie odbyły - kontynuował.