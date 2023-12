"Prawo Unii Europejskiej zapewnia ochronę prezesowi Polskiego Banku Centralnego" - przekazała w liście prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Jak dodała, to na wypadek "gdyby przyszły rząd planował bezprawnie postawić go w stan oskarżenia". O interwencję do unijnego banku zwrócił się osobiście Adam Glapiński. Koalicja Obywatelska zapowiadała postawienie szefa NBP przed Trybunałem Stanu.