- Jeśli pan marszałek Szymon Hołownia byłby skłonny przyjąć mnie na spotkanie, to bardzo chętnie się z nim spotkam. Może to nie najpiękniej wpraszać się na spotkanie, ale jeśliby mnie zaprosił, to się pojawię , ponieważ mam trzy bardzo konkretne propozycje dla polskich rodzin - mówił już w ubiegły poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.