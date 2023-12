Sejm. Burza wokół komisji śledczych

Kiedy mikrofon trafił do Dariusza Jońskiego, ten odniósł się do wypowiedzi Bartuś. - Ja rozumiem to założenie polityków PiS-u, żeby bojkotować, sabotować, hamować, a najlepiej nie powoływać tej komisji. Naprawdę apeluję do pana przewodniczącego: przejdźmy do procedowania - powiedział. Wtedy posłanka PiS zapytała: "Czy pan poseł już chciałby iść spać, że tak szybko chce zakończyć komisję, czy moglibyśmy naprawdę normalnie pracować?" Na to poseł KO zarzucił swojej rozmówczyni brak merytoryki.