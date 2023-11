Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w serwisie X, że podejmie działania w kwestii refundacji in vitro w Polsce. "Zmienimy to już w najbliższą środę" - przekazał, dodając, że jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było zlikwidowanie finansowania programu przez państwo. W poniedziałek do kwestii in vitro odnosił się także premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział powstanie Bonu Rodzicielskiego dla osób, które walczą z problemami prokreacyjnymi.