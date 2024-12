Sylwester. Niemcy wzmacniają środki bezpieczeństwa

Co więcej, jak czytamy na stronie internetowej niemieckiej stolicy, przy wejściu na teren wydarzenia będą przeprowadzane kontrole osobiste. "Na teren imprezy nie można wnosić wszelkich przedmiotów spiczastych i ostrych oraz przedmiotów mogących służyć jako broń. To samo tyczy się większych plecaków i toreb, szklanych pojemników i puszek, a także kijków do selfie oraz profesjonalnego sprzętu kamerowego i dźwiękowego" - czytamy w komunikacie.