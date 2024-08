Poza Polską do tej pory kandydatów nie ogłosiły Belgia , Bułgaria , Cypr , Dania , Litwa , Portugalia , Rumunia i Włochy . Nie jest też jasne, czy ostatecznie kandydatem Luksemburga będzie centroprawicowy europoseł Christophe Hansen, ponieważ będący w rządzie socjaliści zabiegają o to, by na stanowisku komisarza pozostał ich polityk Nicholas Schmit , który bezskutecznie ubiegał się o stanowisko szefa KE.

Wkrótce rozmowa Tusk - Duda. W tle ważna teka w UE

Schmit nie byłby jedynym członkiem KE, który pozostałby w Brukseli na kolejne pięć lat. Takich osób może być co najmniej siedem, poczynając od samej przewodniczącej Ursuli von der Leyen . Przywódczyni będzie kierować KE drugą kadencję za zgodą rządu w Berlinie. Oznaczało to jednocześnie rezygnację gabinetu Olafa Scholza z nominowania własnego kandydata, chociaż niemiecka centroprawicowa partia CDU , której członkinią jest von der Leyen, zasiada obecnie w opozycji.

Kandydaci na komisarzy UE. Polska musi dokonać wyboru

Kwestia wyboru kandydata na komisarza jest przedmiotem sporu kompetencyjnego w Litwie, gdzie podobnie jak w Polsce, kandydata wskazuje premier, ale przed posłaniem nazwiska do Brukseli musi ono uzyskać poparcie zarówno prezydenta, jaki i parlamentu. Już pod koniec czerwca lider Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber oświadczył we wpisie w serwisie X, że obecny minister spraw zagranicznych Litwy i jednocześnie jego partyjny kolega Gabrielius Landsbergis ma "niezbędne umiejętności", by być komisarzem. Na tę nominację nie wyraża jednak zgody prezydent Gitanas Nauseda, który chce, by Wilno wskazało osobę z doświadczeniem ekonomicznym, by Litwa mogła zabiegać o tekę komisarza odpowiedzialnego za gospodarkę.