W wieczornym komunikacie prezydent Ukrainy dodał jednak, że w niedzielę nie ogłaszano alarmów przeciwlotniczych. "Jest to format zawieszenia broni, który został osiągnięty i który jest najłatwiejszy do przedłużenia " - wskazał. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżały się o nieprzestrzeganie rozejmu i atakowanie.

W ocenie Zełenskiego, jeśli Rosja nie zgodzi się na taki krok, "będzie to dowód na to, że zamierza nadal robić tylko to, co niszczy ludzkie życie i przedłuża wojnę".