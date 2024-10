RPO pisze do premiera. "Założenie pozbawione podstaw"

Marcin Wiącek zwrócił się do premiera. Chodzi o opinię Komisji Weneckiej

Jak czytamy w piśmie, Marcin Wiącek zwrócił się do premiera o ustosunkowanie się do opinii Komisji Weneckiej oraz uwzględnienie jej zaleceń w pracach nad reformą "porządkującą status sędziów powołanych w latach 2018-2024 i wydanych przez nich orzeczeń".

Reforma sądownictwa w Polsce. Komisja Wenecka ma wątpliwości

Zdaniem Komisji Weneckiej - organu doradczego Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego - usunięcie wszystkich sędziów powołanych wadliwie po 2018 r., bez ich indywidualnej oceny , jest niemożliwe. To główna konkluzja płynąca z opublikowanej w połowie października opinii.

Rozpatrując sprawę sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa po 2018 r., Komisja Wenecka podkreśliła, że w świetle europejskich standardów nieuprawnionym byłoby automatyczne cofnięcie wszystkich tych osób na wcześniej zajmowane stanowiska i dlatego potrzebna jest forma indywidualnej weryfikacji sędziów oraz zapewnienie, by miały one prawo do odwołania się do sądu w przypadku oceny negatywnej.