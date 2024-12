Właściciel tankowca Eagle S idzie do sądu. "Finowie porwali statek"

Operator statku Eagle S, który jest podejrzewany o przerwanie podwodnych kabli na Bałtyku, domaga się uwolnienia statku. Pełnomocnik firmy złożył w tej sprawie wniosek do sądu w Helsinkach. Jednostka należy do tzw. rosyjskiej floty cieni. Kilka dni temu śledczy weszli na pokład. Następnie odholowali go w pobliże portu, gdzie przesłuchali załogę. Tankowiec została również przeszukana.