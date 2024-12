Areszt Janusza Palikota. Jest decyzja sądu

Sprawa Janusza Palikota. Wyznaczono kaucję

Tzw. tymczasowe aresztowanie warunkowe polega na tym, że jego zmiana uzależniona jest od złożenia poręczenia majątkowego. 18 grudnia Sąd Okręgowy we Wrocławiu, rozpatrując zażalenie obrony Palikota na przedłużenie tymczasowego aresztu wobec byłego posła do 1 stycznia, postanowił, że może on opuścić areszt po wpłaceniu 2 mln zł kaucji. Sąd wyznaczył przy tym termin wpłacenia kaucji do 26 grudnia.